Le destin de Lisa - S01 E145

Lisa est bouleversée par le cadeau que lui a offert David. Elle ne sait plus comment se faire pardonner de l'avoir flanqué à la porte la veille au soir.Max se confie à David et lui apprend qu'il va être père bientôt.Il est perdu et s'en veut d'avoir traité Yvonne comme une moins que rien.De son côté, Hugo surprend une conversation entre Nina et Betty. Il apprend par la même occasion que Thomas à rajouté un billet d'avion dans son courrier et que Betty a très envie de le rejoindre aux Samoas. Mariella, David, Julien et Lisa visitent une ancienne usine qui pourrait devenir le futur show-room de B.style, mais David n'est pas d'accord pour investir les locaux...