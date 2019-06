Le destin de Lisa - S01 E146

Mariella séquestre Lisa et David afin qu’ils s’expliquent tous les deux ; ils s’en donnent à cœur joie… Pendant ce temps, il n’est partout question que de Richard, mis à mal par la publication d’un article sur un épisode trouble de son passé. Lisa se laisse convaincre par David et Julien qu’il n’y a pas de raison d’interrompre la campagne contre Richard. Mais lorsqu’elle se rend compte à quel point il souffre de ces attaques, elle regrette d’avoir écouté David et Julien et prend finalement parti pour Richard. Max comprend que ses excuses ne suffiront pas à le réconcilier avec Yvonne. Maladroit mais sincère, il demande conseil à Nina ; c’est finalement en lui faisant la surprise d’un cadeau pour le bébé qu’il parviendra à la reconquérir. Thibaud est jaloux d’Alex, qu’il soupçonne de draguer Kim. Celle-ci, ne comprenant pas le comportement de son petit ami, ne fait qu’accroître sa jalousie. Thibaud surprend alors Alex en train de farfouiller dans le sac de Kim. Lorsqu’elle croit avoir pe