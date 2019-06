Le destin de Lisa - S01 E147

Si la présentation des accessoires est un succès, Lisa et ses fidèles pourront enfin espérer reprendre Kerima. Elle est dans tous ses états et à l’idée qu’elle doit faire un discours. Mais quand ils découvrent que les vêtements du défilé ont disparu, la tension est à son comble. Thibaud est persuadé que Alex a volé de l’argent dans le porte-monnaie de Kim. Mais Kim le défend et accuse Thibaud d’être jaloux. Katia aussi est jalouse, car Bernard préfère aider Laura dans ses travaux de rénovation plutôt que faire une excursion avec elle. Elle décide de leur rendre une visite surprise à la villa Seidel.