Le destin de Lisa - S01 E148

Les mannequins finissent par défiler en sous-vêtements et la présentation est un grand succès. Pour répondre aux suspicions de viol qui persistent à son encontre, Richard a décidé de donner une interview à la télévision. Mariella a décidé de le soutenir et elle l’annonce à David. Quand Max lui propose de ressortir un dossier compromettant pour évincer Richard, David commence par refuser. Mais Richard traite David de raté et lui fait oublier ses scrupules. Richard se retrouve ouvertement accusé de viol, de licenciement abusif et de délit d’initié.Bernard est toujours aussi empressé envers Madame Seidel, mais quand celle-ci lui demande ouvertement s’il lui fait la cour, Bernard est gêné et se rend compte qu’il a négligé sa femme. Agnès est déprimée à l’idée de quitter son poste, mais quand elle fait en plus la connaissance du jeune homme qui doit bientôt la remplacer…