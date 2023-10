Le destin de Lisa - S01 E150

Pendant que Lisa et Julien rachètent les actions de Kérima en vente à la bourse, Richard et David essaient de comprendre ce qu’il se passe chacun de leur côté. David rencontre Vincent Karski et comprend alors que c’est Lisa qui rachète les actions avec l’argent de B’Style. David convoque Lisa et Julien dans son bureau, car il est furieux. À la clôture de la bourse Laura et Julien n’ont réussit à s’approprié que cinquante pour cent des actions de Kerima. Ils sont désespérés mais David leur montre l’action que Richard lui a donné et qui rend B-style détenteur de la majorité du capital. Grâce à Lisa et Julien, David est donc redevenu possesseur de son entreprise. De son côté Laura retrouve Sophie au restaurant. Elle l’entraîne chez elle pour que Sophie se confie et accepte d’entrer en clinique.