Le destin de Lisa - S01 E151

Après que Lisa ait réussi à obtenir la majorité des parts, David, Julien Max et Lisa fêtent leur victoire. David devient très arrogant avec Richard et ce comportement ne plait pas à Lisa. Elle décide de ne pas le nommer au poste de directeur général de Kérima pour l'instant. Anna, Kim, Alex et Thibaud font des photos en ville.Anna demande à Kim de lui prêter son appareil photo, elle accepte et après quelque temps, l'appareil disparaît mystérieusement. Thibaud accuse Alex de l'avoir subtilisé...