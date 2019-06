Le destin de Lisa - S01 E154

pour réconcilier les deux familles, Seidel et Von Brahmberg, Laura décide avec l’aide de Mariella, d’organiser un dîner le jour même où tous les membres seraient réunis. Il ne leur reste plus qu’à convaincre tout le mode. Pendant ce temps, Lisa se pose un cas de conscience par rapport à sa prise de pouvoir au sein de Kérima. Tout le monde est donc réuni autour du dîner, y compris Hugo, Sabrina et Lisa venue s’excuser auprès de David, quand finalement tout tourne au pugila. Quand à Boris et Agnès s’est à celui qui pourra garder le poste à la cafèt et qui est de trop.