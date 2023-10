Le destin de Lisa - S01 E155

Lors d’un dîner qui réunit les deux familles chez les Seidel, dîner auquel assistent aussi, Lisa, Hugo, Max et Sabrina, Sophie annonce devant tout le monde que Richard est le fils de Frédéric. Laura fait alors ses valise et part. David est fou de rage, mais Mariella défend sa mère qui était encore une fois ivre. David lui répond qu’elle est perpétuellement ivre. Mariella n’accepte pas que David traite sa mère d’ivrogne et son frère de salaud. Elle lui demande de partir. Complètement perdu David cherche du réconfort auprès de Max, mais celui-ci est trop occupé avec Yvonne. Finalement David ‘atterrit’ chez Lisa qui est toute étonnée de le trouver devant sa porte tard le soir.