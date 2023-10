Le destin de Lisa - S01 E156

David est choqué d'apprendre que Richard est son frère. Il a du mal à supporter l'idée que sa famille se déchire. Il trouve refuge chez Lisa et il passe la nuit dans sa chambre. Frédéric a décidé de prendre le taureau par les cornes et il va parler à Richard. Ce dernier le reçoit sans ménagements et lui fait comprendre qu' il ne peut y avoir de terrain d'entente entre eux.Kim a besoin de parler et attend Thibaud mais celui-ci refuse de l'écouter et dépitée, Kim se confie à Anna puis à Alex...