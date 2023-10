Le destin de Lisa - S01 E157

Mariella se déclare prête à discuter avec Richard. Elle va le voir et après avoir évoqué des souvenirs de vacances communs remontant à sa plus tendre enfance, elle le persuade de nouer le dialogue avec David.Richard se rend chez Kérima et met les points sur les "i" avec David. Il n'est pas question qu'il se réconcilie avec lui.De son côté, Kim est perdue. La nouvelle arrivée d'un frère dans sa famille la perturbe au plus haut point. Elle essaie d'en parler avec Thibaud. Dès qu'il apprend que Kim a déjà évoqué le sujet avec Alex, Thibaud se fâche.La pauvre Kim se rend chez Anna mais elle croise Alex dans l'escalier...