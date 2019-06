Le destin de Lisa - S01 E158

Lisa renonce à réconcilier Richard et David, et craint d’aggraver encore la situation car elle doit désigner un nouveau directeur pour Kerima. Lourde responsabilité que de choisir entre les deux frères. Elle demande conseil à Frédéric, mais celui-ci ne l’aide guère. Mais lors du conseil d’administration, elle surprend les partisans des deux camps en décrétant que les frères se partageront la tâche. Agnès est de plus en plus énervée par Boris, qui ne cesse de s’immiscer dans sa gestion du travail. Elle demande à Lisa s’il est possible de remplacer cet assistant gênant, mais réalise qu’elle n’a rien de véritablement grave à lui reprocher. Katia ne lui est pas non plus d’un grand secours. Lorsque Boris lui fait involontairement peur avec un couteau, alors qu’il voulait simplement lui rendre service, elle commence à se méfier sérieusement de lui. Anna est débordée de travail et se met à être insolente avec Hugo. Elle manque se trahir et lui avouer qu’elle passe ses soirées à travailler pou