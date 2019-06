Le destin de Lisa - S01 E159

Après avoir nommé Richard et David présidents à parts égales de la société, elle espère que leurs relations vont s’apaiser. Elle préfère se tenir à l’écart ; mais David la « prend au mot » et l’installe dans un nouveau bureau, à un autre étage. Ainsi éloignée de David, elle regrette l’époque où elle pouvait le côtoyer toute la journée. Agnès ne parvient plus à cacher à son nouveau collègue, Boris, qu’elle ne le supporte plus. Elle est en plein délire de persécution. Katia s’arrange pour qu’ils prennent enfin le temps de s’expliquer sérieusement. Pour remercier Sabrina de sa loyauté, Richard lui offre un cadeau coûteux, mais très impersonnel. Lorsqu’elle constate combien Max est heureux des cadeaux que lui fait Yvonne, certes de mauvais goût mais qui viennent du cœur, elle se jette à l’eau : elle offre à Richard quelque chose de très sentimental à ses yeux. Mais Richard ne saura pas l’apprécier.