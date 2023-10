Le destin de Lisa - S01 E160

Lisa s’est installée dans son nouveau bureau. Et pour ne pas être seule face à Richard et David, elle cherche l’appui de Mariella. Mais Mariella en a assez d’être en permanence déchirée entre son frère et son fiancée. Elle abandonne le combat. Lisa se demande si c’était vraiment une bonne décision d’avoir réparti la gérance de la société à parts égales à David et Richard. Lors d’une réunion qu’elle a convoquée pour tâcher de résoudre les problèmes de la société, Lisa se retrouve isolée. Elle brutalement mise devant ses responsabilités d’ actionnaire principale par Hugo, Richard et même David, qui lui demandent de trancher. Elle désigne Mariella comme nouvelle égérie de la marque.