Le destin de Lisa - S01 E163

Lisa reçoit une invitation pour aller à une soirée organisée par un club de millionnaire, elle propose à David de l’accompagné, il refuse froidement en jouant les blasés. Richard en profite pour se placer. Cet événement achève de convaincre David et Sabrina que Lisa et Richard se sont alliés. De son côté Nina, complètement débordée par le travail que lui donne David, Max et Hugo s’est trompée de date pour le buffet qui doit avoir lieu chez Kerima, C’est pour ce soir. Katia vient prêter main-forte à Agnès et Boris, car le distributeur de sandwich est en panne. Une fois leur mission accompli, Boris avoue qu’il a saboter le distributeur.