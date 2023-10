Le destin de Lisa - S01 E165

Après que Lisa, en colère contre David, a brisé et jeté à la poubelle la chaînette qu’il lui avait offerte, Richard se montre extrêmement coopératif. Lisa se laisse impressionner, alors que David pense qu’il ne cherche qu’à mieux la manipuler. Quand David trouve la chaînette, il réalise qu’il regrette sa bonne entente avec Lisa. Il prévient Richard que, si jamais il faisait le moindre mal à Lisa, il aurait affaire à lui. Alex tente d’emprunter de l’argent à Julien, qui l’envoie balader. Au Tiki Bar, il sort le grand jeu à Sophie, qui est au plus mal. Il fait semblant d’avoir perdu son portefeuille, elle le dépanne d’une forte somme. Il flaire une bonne affaire. Frédéric ne veut plus voir personne ; mais Bernard et Katia, qui se font du souci pour lui, lui rendent visite. Grâce à une gaffe de Katia, il découvre que Bernard a secrètement posté sa lettre à Laura. Suite à une altercation entre les deux hommes, Frédéric prend conscience qu’il doit se battre s’il veut reconquérir son épouse