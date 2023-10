Le destin de Lisa - S01 E166

Lisa est de plus en plus lasse de la méfiance de David, et continue de veiller à une entente cordiale avec Richard. Lorsque David, au cours d’un déjeuner avec Richard, lui fait une scène une fois de plus, elle le trouve puéril et caractériel. Mais elle surprend ensuite une conversation entre lui et Max qui lui fait interpréter autrement son comportement. Anna ne sait plus où donner de la tête, car Hugo lui met la pression. Prête à craquer, elle s’octroie une heure de repos et va casser la croûte avec Thibaud. Elle ne se rend pas compte que le jeune homme, qui du fait de l’absence de Kim se sent plutôt esseulé, la considère à nouveau comme une femme. Elle est donc sincèrement étonnée lorsque Thibaud, impulsivement, lui donne un baiser. Laura et Frédéric s’expliquent sur leur passé. Mais Frédéric n’est pas certain que cela suffira à sauver son mariage. Ce n’est qu’après des heures de discussion que Laura lui propose de prendre un nouveau départ.