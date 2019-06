Lisa part en voyage d'affaire avec David et Richard, qui apparemment ont décidés de faire une trêve dans les hostilités.Par fierté, Agnès refuse de goûter la recette de Boris qui a pourtant l'air d'impressionner Nina et Katia.Thibaud se sent pousser des ailes après avoir embrassé Anna. Anna, elle, a décidé de se consacrer entièrement au travail.