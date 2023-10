Le destin de Lisa - S01 E167

Lisa part en voyage d'affaire avec David et Richard, qui apparemment ont décidés de faire une trêve dans les hostilités.Par fierté, Agnès refuse de goûter la recette de Boris qui a pourtant l'air d'impressionner Nina et Katia.Thibaud se sent pousser des ailes après avoir embrassé Anna. Anna, elle, a décidé de se consacrer entièrement au travail.