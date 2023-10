Le destin de Lisa - S01 E169

Lisa ne veut pas reconnaître que David avait raison au sujet de Richard.David en ayant assez de tous ces enfantillages, il décide de partir rejoindre Mariella en Afrique du Sud. Sophie, pense avoir déniché le gros lot en la personne d'Alex et elle décide de s'occuper de lui, à commencer par le faire changer de look. De son côté, Yvonne continue de prendre des cours de maintien et cela lui vaut une invitation à déjeuner de Max chez Wolfhardt...