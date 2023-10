Le destin de Lisa - S01 E170

Lisa est au septième ciel après les adieux que David lui a faits avant de partir pour l'Afrique du Sud. Elle débarque complètement sous le charme chez Julien qui préfère la raccompagner chez ses parents. Ceux-ci s'inquiètent en voyant l'état de leur fille. Ils sont convaincus qu'elle se drogue. Yvonne est persuadée de s'être très bien conduite au restaurant où elle a déjeuné en compagnie des Seidel et elle décide d'aller au bureau de Max. Ce dernier n'est pas très content de la voir débarquer à l'improviste et le lui fait comprendre. Frédéric a retrouvé une seconde jeunesse et pour faire une surprise à Laura, il fait recréer le décor de l'endroit où ils se sont rencontrés...