Le destin de Lisa - S01 E171

Kim revient de voyage. Thibaut est très embarrassé d’avoir embrassé Anna pendant son absence. Cette dernière promet de garder le secret. Lisa commence à tenir tête à Richard et à se rapprocher à nouveau de David. Elle convoque Hugo et Richard pour les informer de sa décision : rajeunir l’image de la marque et élargir la gamme d’articles proposés. Richard le prend très mal. Nina tente de séduire Max, mais ce dernier ne succombe pas à son charme. Alex essaie de faire chanter Kim. Écoeurée, elle avoue tout à Thibaut. Lisa aimerait améliorer son look et demande conseil à Hugo.