Le destin de Lisa - S01 E176

Après son malaise, tout le monde s’inquiète pour Lisa, mais elle refuse d’abandonner son régime. Et pour rassurer ses parents elle double sa ration journalière de produit amaigrissant. Ce qui peut lui être fatal car la dose de poison que Richard y a ajoutée est calculée au milligramme près. Sabrina n’est pas d’accord avec les manigances de Richard et se confronte à lui. Yvonne croit avoir compris que Sabrina est enceinte et Julien regrette soudain d’avoir été dur avec elle.