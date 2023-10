Le destin de Lisa - S01 E177

Malgré son état de faiblesse Lisa se rend à la réunion et se retrouve à nouveau entre deux chaises. David veut lancer un parfum et Richard est contre. Avant de prendre une décision, Lisa voudrait une étude chiffrée, mais David ouvre sa boîte magique et lui fait sentir des essences envoûtantes. Lisa craque. Sabrina n’a pas réussi à rendre Richard jaloux, celui-ci lui reproche de le tromper et de vouloir lui soutirer de l’argent. Sabrina le menace de révéler son rôle dans l’empoisonnement de Lisa.