Le destin de Lisa - S01 E18

Lors de la réunion du conseil, David surprend tout le monde en passant tout simplement la parole à Lisa. Prise de court, celle-ci arrive quand même à être convaincante et David est élu directeur de Kerima pour un an à l’essai. Sophie est furieuse et conseille à son fils Richard d’utiliser cette année à venir pour mieux se préparer à défendre son concept. Pour l’accident dont elle a été responsable Kim donne de l’argent à Thibaud. Mais en voulant aider Hannah à l’atelier de couture, elle commet une autre maladresse. Thibaud et Hannah ne sont pas prêts à lui pardonner. Tous vont fêter le succès de David et la pauvre Lisa est un peu oubliée. Pendant que Mariella et David dansent en buvant du champagne, elle est seule dans son lit et pleure.