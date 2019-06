Le destin de Lisa - S01 E181

Lisa s'écoule brutalement lors de la présentation officielle de la nouvelle égérie de Kérima. Elle est transportée à l'hôpital de toute urgence, le médecin diagnostique la présence d'une substance toxique dans son organisme. Alex, suggère à Sophie de rédiger ses mémoires. Sophie, trouve qu'il s'agit d'une excellente idée et saisit là l'occasion de se venger de Frédéric et de Laura et pour ne pas gâcher son plaisir elle le leur annonce alors qu'ils déjeunent tranquillement chez Wolfhardt...