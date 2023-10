Le destin de Lisa - S01 E183

Malgré l'insistance de Julien et les doutes de David, Lisa a du mal à croire que Richard ait voulu l'empoisonner. Julien retourne à Kerima pour mener son enquête et Lisa décide de passer une soirée au calme, seule dans la maison de ses parents... Pour sortir Nina de sa déprime, Agnès lui propose une soirée entre filles au Tiki Bar. Malheureusement Boris et son copain Georg décident de jouer les incrustes...