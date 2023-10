Le destin de Lisa - S01 E185

Lisa prend sur elle pour continuer à travailler, car chaque fois qu’elle aperçoit Richard, elle est prise de panique. Richard utilise la peur de la jeune fille pour essayer de la mettre hors jeu. Lisa finit par le fuir, mais Nelson Krüger lui assure qu’elle n’a pas de raison d’avoir peur. Il lui révèle quel est le point faible de Richard : il lui manque la force de l’amour. Elle, au contraire, en est dotée : elle décide de s’en servir pour lui montrer qu’elle est la plus forte. Mariella joue l’indifférence avec Laurent, bien qu’elle soit profondément troublée de le revoir. Elle lui reproche de l’avoir blessée en prenant la fuite et lui ordonne de la laisser tranquille. Laurent pressent qu’elle ne pense pas ce qu’elle dit et joue le tout pour le tout… avec succès. Nina, mauvaise langue, assure à Max que la vie de famille va être un vrai cauchemar. Max ne l’entend pas de cette oreille, et fait à Yvonne la surprise d’un week-end romantique. Bien qu’enthousiaste, elle est aussi épuisée par