Le destin de Lisa - S01 E187

Lisa croit que Richard est sincère et elle lui accorde une chance. Elle convoque le comité de direction et annonce que Kérima développera son parfum et elle nomme David responsable de la création et Richard directeur de la production.Thibaud a accepté d'échanger son travail avec celui de Kim. Hugo accepte et lui confie le repassage d'un tissus délicat. Kim est vite débordée par le nombre d'appels qu'elle reçoit depuis qu'elle occupe le poste de Thibaud. Katia effectue toutes les démarches pour créer son entreprise avec Agnès, mais cette dernière traîne des pieds...