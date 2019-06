Le destin de Lisa - S01 E188

Lisa se fait une joie de son expédition à la parfumerie avec David ; pendant ce temps, celui-ci se dispute avec Mariella, qui lui reproche de manquer un rendez-vous concernant leur mariage à cause de ce voyage. Pour se réconcilier, il lui propose de les accompagner à la parfumerie – Lisa dissimule sa déception à grand-peine. L’atmosphère devient encore plus tendue lorsqu’ils découvrent que le parfumeur est un doux dingue. C’en est trop pour Mariella qui, de mauvaise humeur, rentre à Berlin. Après son départ, l’ambiance se fait bien plus agréable et intime ; David fait à Lisa un aveu qui l’atteint en plein cœur : il doute que Mariella soit vraiment la femme de sa vie. En surprenant une conversation entre Richard et Sabrina, Frédéric tombe à son tour dans le petit jeu de Sabrina et pense qu’elle est enceinte. Il est très touché d’apprendre qu’il va être grand-père et est déterminé à se rapprocher de Richard. Mais celui-ci l’envoie promener. Frédéric se tourne alors vers Sabrina et lui pa