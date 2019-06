Le destin de Lisa - S01 E189

Lisa fait tout son possible pour rassurer David sur ses projets de mariage et sur le fait que Mariella est la femme de sa vie. Ce n’est qu’après coup qu’elle réalise qu’elle s’est par là- même interdit tout espoir de relation amoureuse avec David. Pourtant elle est persuadée qu’il sont faits l’un pour l’autre et lorsqu’il la convie un soir au Tiki bar pour lui annoncer « une grande nouvelle », elle reprend espoir. Richard et Frédéric amorcent une difficile réconciliation autour de la perspective de l’enfant à naître de Richard. Sous les yeux d’Alex qui tape l’histoire de sa vie sous la dictée, Sophie se noie chaque jour un peu plus dans l’alcool.