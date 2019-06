Lisa finit par céder et accepte d’être le témoin de David lors de son mariage avec Mariella, même si cela lui interdit à jamais l’espoir de former un jour un couple avec David. Mais elle n’est pas seule à être rebutée par cette perspective. Quand tous les témoins se retrouvent à table autour des futurs mariés, Mariella se montre très agressive et demande à David pourquoi il ne se marie pas avec Mademoiselle Plenske.