Le destin de Lisa - S01 E191

Après avoir été abandonnée de tous au restaurant, Lisa prend la décision de devenir plus égoïste. Elle refuse de jouer les intermédiaires entre David et Mariella et le fait savoir aux deux protagonistes sans ménagement.Julien la félicite et lui propose d'aller fêter cet évènement au Tiki bar. Sur place elle aperçoit Mariella qui décide de faire un break et qui ignore si elle reviendra un jour vers David.Lisa se rend compte qu'elle est responsable de cette situation ,et elle culpabilise. Frédéric est passé inviter Sabrina et Richard à dîner pour fêter l'arrivée prochaine d'un enfant dans le cercle familial.Prétextant un malaise, Sabrina se fait raccompagner par Richard et lui annonce qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle refuse de mentir à Frédéric...