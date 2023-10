Le destin de Lisa - S01 E196

Lisa arrive au moment où les pompiers s’apprêtent à transporter Yvonne à l’hôpital. Elle décide d’accompagner Max qui veut rester auprès d’Yvonne. Tous deux passent la nuit dans le couloir des urgences à s’inquiéter pour Yvonne qui, égale à elle-même, traite les médecins d’incompétents et reproche à Max d’être responsable de sa chute. Finalement tout s’arrange, la maman et le bébé sont hors danger. Mais quand Lisa entre dans sa chambre, Yvonne a disparu. Mariella fait tout pour éviter Laurent, mais celui-ci ne lâche pas prise et la poursuit au domicile de la famille Seidel. Mariella n’accepte d’écouter ses conseils d’architecte qu’en présence de Laura. Cette dernière n’est pas dupe et lui fait comprendre à demi-mots de ne pas jouer avec le feu.