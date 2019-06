Le destin de Lisa - S01 E200

Lisa aimerait rattraper le faux pas qu'elle a commis lors du tournage du spot publicitaire mais David lui interdit de s'approcher de Mariella. Il ne se doute pas que sa fiancée est perturbée par l'intervention de Lisa qui en agissant de la sorte, lui a remué le couteau dans la plaie. Lisa n'écoutant que son coeur va s'excuser auprès de Mariella et celle-ci lui avoue avoir un amant. Agnès et Boris ont arrêté de jouer à cache cache avec leurs sentiments et ils ont passé leur première nuit ensemble. Nina veut aller dans un pays de l'Est pour subir une intervention de chirurgie esthétique. Hugo et Thibaud tentent de l'en dissuader...