Le destin de Lisa - S01 E202

Suite à l'inondation de son appartement, Max débarque chez Yvonne et Hannah. Cette dernière ne voit pas son installation d'un très bon oeil, d'autant plus que le jeune homme entreprend de réorganiser toute l'intendance de la maisonnée. La tension culmine quand il se débarrasse de la collection de tissus d'Hannah... Les relations se dégradent entre David et Mariella. Troublée par son aventure avec l'architecte, celle-ci ne sait plus où elle en est. De son côté, loin de soupçonner son infidélité, David ne comprend pas ce qu'elle a et fait de son mieux pour se rapprocher d'elle, ce qui ne fait que l'irriter davantage...