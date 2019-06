Le destin de Lisa - S01 E203

Tandis que Mariella, est tiraillée entre son désir et sa raison, David demande de l’aide à Lisa pour trouver le cadeau idéal pour sa fiancée. Sabrina surprend Mariella partant pour son rendez-vous de rupture avec Laurent et l’encourage à continuer cette liaison après son mariage. Lisa, quand à elle, aimerait bien que le cadeau idéal lui revienne. Yvonne essaie de faire cohabiter Anna et Max, mais leurs caractères sont si opposés que la mission est impossible. Bien qu’apparemment, Max ait l’air de s’adoucir, il prend sa revanche dans le cadre du travail. Yvonne essaie tant bien que mal de rester neutre. Max propose, à la grande joie d’Yvonne de partir pour vivre en couple. Mais leur désir de mode de vie sont si différent qu’il semble que le projet soit difficile à aboutir.