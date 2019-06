Le destin de Lisa - S01 E204

Lisa sauve la mise à Laurent et Mariella, mais, outrée, refuse toute conversation avec cette dernière. Anna, Thibaut et Kim, chargés de décorer le sapin de Noël, ne cessent de se chamailler pour finalement se réconcilier en évoquant leurs souvenirs d’enfance. Mariella, folle d’inquiétude et de remords, demande à David de venir la rejoindre d’urgence. Sophie arrive chez les Seidel avec un cadeau empoisonné : un arbre généalogique qu’elle a confectionné, et qui est autant une provocation qu’un camouflet destiné à Laura. Celle-ci renverse sa tasse dessus, et Sophie s’en va, scandalisée.