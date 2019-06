Le destin de Lisa - S01 E205

Lisa se rend compte que la cassure avec Mariella est définitive. Elle n'a malheureusement pas le courage d'en parler à David. Mariella cherche à clarifier sa propre situation et rentre à la maison alors qu'au bureau la soirée de fête de Noël bat son plein. Sophie tente de faire croire à Laura qu'elle a enterré la hache de guerre et essaie de recréer certains liens d'amitié. Pendant la fête au bureau, Lisa boit plus que de raison et elle se jette au cou de David. La fête de fin d'année est très arrosée par les employés et certains sont intrigués par un Père Noël au comportement étrange...