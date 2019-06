Le destin de Lisa - S01 E206

Après la fête et un rêve érotique, Lisa se réveille confuse aux côtés de David. Lorsque ce dernier fait des allusions très précises sur la nuit qu’ils ont passée ensemble et lorsque les indices se précisent, Lisa croit qu’ils se sont embrassés. Ravie et gênée à la fois, elle ne sait pas comment se présenter à David. Mais, lorsque David réagit apparemment positif sur leur baiser d’un soir, elle se sent rassurée. En plus elle devient témoin d’une conversation entre David et Max, dans laquelle David semble évoquer ses soit-disant qualités érotiques. Lisa rassemble tout son courage et fait la cour à David. Mais, lorsque ce dernier réagit avec étonnement, puisqu’il ne s’était rien passé la nuit, elle souhaite disparaître sous terre. Lorsque Mariella apprend que David et Lisa ont passé la nuit ensemble, elle a peur que sa liaison soit découverte, elle espère que Lisa ne l’a pas trahie auprès de David. Elle se donne à David en mauvaise conscience. Lorsque David, affirme par la suite qu’il ne