Le destin de Lisa - S01 E207

Lisa est soulagée que David réagisse avec humour à sa drague gênante. Il fait semblant d’avoir vraiment passé la nuit avec elle, et lui donne même des petits surnoms. Ils veulent regarder ensemble la première difussion de la pub de parfum, mais lorsque cette dernière n’est pas diffusée, David en rend Lisa responsable. Mais, lorsqu’il se révèle que c’est la faute de Mariella et non pas celle de Lisa, David fait entendre à Mariella que c’est à elle de réparer les dégats. Mais David préfère emener Lisa couper le sapin de noël dans la forêt. Lisa est heureuse. Agnès s’est adaptée à l’idée d’une liaison libre. Mais, lorsque Boris prévoit des projets pour un Noël avec elle, elle craint que celui-ci prenne leur relation beaucoup trop au sérieux. Seulement après les réconforts de Katia, elle accepte l’invitation de Boris comme gentil cadeau de Noël. Pourtant lorsque Agnès veut contribuer joyeusement à ce voyage, les choses semblent peu claires. Elle tombe des nues, lorsque Boris avoue qu’il