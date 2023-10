Le destin de Lisa - S01 E209

Lisa et David s’enfuient en courant de la forêt, sans avoir pu reconnaître celui qui leur tirait dessus. Pour se remettre de leur frayeur, ils font un saut chez Julien, d’excellente humeur après sa nuit avec Sabrina. Mais peu après, cette dernière lui signifie que ce n’était que l’histoire d’une nuit. C’est un coup dur pour Julien. Lisa et David non plus ne sont pas très enthousiastes à la perspective de passer la soirée en famille. Tous trois envisagent alors de passer le réveillon ensemble. Mais David change d’avis. Lisa est triste, mais bientôt elle découvre que David lui a laissé un cadeau avant de partir. Bernard est convaincu d’avoir trouvé le cadeau qui comblera son épouse : une fontaine d’intérieur. Mais Christelle Decker la casse par inadvertance. Bernard essaie de la réparer tant bien que mal, sans succès. Pourtant, quand Katia découvre le résultat, plus que surprenant, elle se montre ravie. Frédéric se fait une joie de passer le réveillon avec son « nouveau » fils, Richard.