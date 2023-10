Le destin de Lisa - S01 E210

Lisa et David, chacun de leur côté, font de leur mieux pour se mettre dans l’ambiance familiale de Noël. Pendant que David constate que Mariella ne cesse de prendre ses distances avec lui, Lisa s’énerve contre sa famille. Elle est très touchée que David ait pensé à elle. Tous les deux fuient le cercle de la famille et s’isolent pour penser chacun à l’autre. L’étoile du Berger semble ne briller que pour eux. Max veut passer une soirée de Noël dans les règles de l’art, mais Anna et Yvonne entendent passer une soirée plus « déjantée ». Yvonne le convainc que c’est le dernier Noël qu’ils peuvent passer comme ils l’entendent : une fois que le bébé sera là… Max se lâche alors complètement. Hugo, Nina et Agnès sont plus ou moins contraints de passer Noël tout seuls. Mais ils se retrouvent par hasard au Tiki Bar, et passent finalement une soirée très amusante.