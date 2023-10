Le destin de Lisa - S01 E212

Julien fait son inventaire et Thibaud lui propose son aide.Mais l'arrivée de Hannah et Yvonne sème la pagaille. Hugo et Nina se demandent ce qu'ils vont faire pendant les fêtes de fin d'année. Lisa est très troublée par sa rencontre avec la voyante,d'autant que les relations entre Mariella et David ne s'arrangent pas.