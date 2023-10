Le destin de Lisa - S01 E213

Hugo est troublé par le retour de Betty et se montre très sec avec la jeune femme. Il affirme à Nina qu'il n'a plus aucun sentiment pour elle. C'est pourtant Nina qui, ayant reçu les confidences de Betty, va inciter Hugo à reprendre contact avec son ancienne amoureuse. Lisa ne sait plus si elle doit avouer à David qu'elle est au courant de la liaison de Mariella avec Laurent... Les parents de Lisa sont en pleine crise : à la veille du réveillon, monsieur veut respecter la tradition et faire un énorme feu d'artifices alors que madame espérait passer la soirée à danser avec des amis...