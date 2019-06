Le destin de Lisa - S01 E214

C’est le soir de la Saint-Sylvestre. Lisa est chez Julien et essaie de le réconforter car son amour frustré pour Sabrina le déprime complètement. David attend Mariella qui ne vient pas. Mais une conversation avec sa sœur le pousse à retrouver Lisa et à l’entraîner là où il avait l’habitude de retrouver Mariella. Bernard avait décidé de passer le réveillon à la maison comme d’habitude, mais Katia refusant de se laisser faire et étant parti passer la soirée avec Agnès, il se sent très seul et fini par passer chez les Seidel. Mais Frédéric, Laura et Kim sont sur le point de partir à un gala de bienfaisance. Pour finir tout le monde se retrouve à la boutique de Julien sauf Yvonne et Max qui sont enfermés dans l’appartement, Sabrina et Richard qui passe la soirée en tête à tête, Sophie qui est seule et David et Lisa qui sont sur un des toits qui domine la ville. Mais juste après minuit Mariella arrive sur les lieux.