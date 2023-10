Le destin de Lisa - S01 E215

Dans la nuit du Réveillon Mariella retrouve David pour lui avouer qu’elle est amoureuse d’un autre homme. David devient fou. Il accuse même Lisa d’être au courant de cette liaison. Face à la violence de sa réaction, Mariella décide de quitter le domicile. Laura ne manifeste aucune compassion, mais elle lui conseille de réfléchir davantage avant d’abandonner l’homme de sa vie. Mariella tourmentée, demande à Laurent de lui accorder un peu de temps. Sabrina refait un test de grossesse et se rend compte qu’elle est enfin enceinte. Mais de qui ? Richard est toujours aussi désagréable avec elle, alors que Julien se montre très gentil et prêt à accepter Sabrina même si elle est enceinte de Richard. Sophie et Kim se trouvent des points communs et Sophie est ravie de voir que Kim rejette sa mère.