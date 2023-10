Le destin de Lisa - S01 E216

Seule Lisa arrive à raisonner David et à lui redonner confiance en lui. Il reconnaît ses torts. Ensemble, ils élaborent un plan et David décide de s’excuser auprès de Mariella. Il est persuadé qu’elle se laissera convaincre et il est prêt à lui pardonner son aventure. Mais Mariella a fait son choix depuis longtemps déjà. Hugo est impatient de retrouver Betty. Mais il se montre très agressif et désagréable, avant de craquer finalement. Sabrina se rend compte que Richard a déjà de grands projets pour leur ‘fils’ et elle se lance dans les préparatifs de mariage.