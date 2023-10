Le destin de Lisa - S01 E217

Lisa est étonnée. David semble très bien prendre la séparation avec Mariella et lui accorder une place plus importante, du coup. Elle comprend malgré tout qu’il souffre et lui propose de retourne dans la maison qu’ils devaient habiter tous les deux. Quand surgit Laurent Vanderlo… Yvonne et Max préparent l’arrivée du bébé. Surtout Yvonne, qui prend un peu la tête de Max, malade. Hugo et Betty sont au septième ciel. Mais Nina en est un peu triste. Hugo lui explique qu’elle sera toujours son amie et ils vont déjeuner ensemble.