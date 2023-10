Le destin de Lisa - S01 E218

David se rend à la villa en compagnie de Lisa. Sur place, il se retrouve face à face avec Laurent Van der Lohe. Les deux en viennent aux mains. Lisa ramène David chez lui alors qu'il saigne du nez et qu'il lui est impossible de conduire. Les parents de David craignant une bagarre avec Richard demandent une explication à Lisa mais celle-ci refuse de la leur donner. Max et Thibaud sont partis en goguette et écument les bars. Pendant ce temps, Yvonne se rend chez Katia et Bernard pour récupérer les vêtements que Lisa portait bébé. En déballant un carton, Bernard tombe sur un paquet de photos compromettantes....