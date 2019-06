Le destin de Lisa - S01 E219

Lisa est heureuse que David essaie de se changer les idées en venant passer la nuit chez elle et ses parents. Elle se sent plus proche de lui que jamais. Lorsque David tombe par hasard sur Mariella en compagnie de Laurent et garde son calme, elle pense qu’il a enfin compris qu’il devait renoncer à sa fiancée. Mais à sa grande surprise, il lui dit qu’il va tout faire pour la reconquérir. Lisa craint que cela ne serve qu’à le faire souffrir encore plus. Bernard est furieux et déçu que Katia lui ait caché pendant des années l’existence des photos de charme. Il est soulagé de pouvoir se confier à Laura ; celle-ci le met en garde contre le danger des secrets au sein du couple. Bernard fait alors comprendre à Katia que cela ébranle sa confiance en elle. Kim réussit à convaincre Anna de l’accompagner à un brunch avec Sophie qui promet d’être ennuyeux. Mais à la grande surprise des deux jeunes filles, Sophie leur raconte des anecdotes passionnantes et croustillantes sur sa jeunesse. En compara